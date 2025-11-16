249 автомобилей горели в Иркутской области с начала года

В ГУ МЧС России по Иркутской области рассказали, что с начала 2025 года спасатели потушили 249 машин. Большая часть из них, 179 автомобилей, загорелись из-за короткого замыкания электропроводки.
— Алгоритм действий при возгорании автомобиля: сверни на обочину; поставь машину на тормоз; выключи двигатель; покинь автомобиль; при возможности возьми необходимые документы и вещи; отойди на безопасное расстояние, — написали в соцсетях ведомства.
Напомним, 23-летняя жительница Ангарска Яна Мякинникова смогла распознать аферистов всего по одной детали. Неизвестные позвонили ей через мессенджер. На экране высветилось имя «Елизавета». У профиля не было фотографии.