Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

249 автомобилей горели в Иркутской области с начала года

Самой распространенной причиной является короткое замыкание электропроводки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ГУ МЧС России по Иркутской области рассказали, что с начала 2025 года спасатели потушили 249 машин. Большая часть из них, 179 автомобилей, загорелись из-за короткого замыкания электропроводки.

— Алгоритм действий при возгорании автомобиля: сверни на обочину; поставь машину на тормоз; выключи двигатель; покинь автомобиль; при возможности возьми необходимые документы и вещи; отойди на безопасное расстояние, — написали в соцсетях ведомства.

Напомним, 23-летняя жительница Ангарска Яна Мякинникова смогла распознать аферистов всего по одной детали. Неизвестные позвонили ей через мессенджер. На экране высветилось имя «Елизавета». У профиля не было фотографии.