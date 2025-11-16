В Улан-Удэ трое мальчиков отравились угарным газом при пожаре

Главное управление МЧС также выступило с предупреждением к родителям: не оставлять детей без присмотра, провести с ними беседы о правилах поведения при пожаре и ограничить доступ к источникам огня. Кроме того, ведомство рекомендует установить в жилье автономный пожарный извещатель, который поможет вовремя обнаружить возгорание и может спасти жизни.