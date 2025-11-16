В Австралии гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей, есть пострадавшие

Ранее в Пермском крае произошло лобовое столкновение микроавтобуса «Соболь» и грузовика. В результате ДТП погибли семь человек, включая несовершеннолетнего, 12 получили ранения. Авария произошла в Кунгурском округе на трассе Пермь — Шадейка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. 12 пострадавших, в том числе ребёнок, были госпитализированы в больницы Перми.