В Улан-Удэ возник пожар в многоэтажке, трое детей отравились угарным газом

В Улан-Удэ после пожара госпитализировали трех детей.

Источник: Комсомольская правда

В Улан-Удэ трое детей попали в больницу с отравлением угарным газом из-за пожара в многоквартирном доме. Об этом информирует региональное МЧС.

Как сообщает ведомство, в ночь на 16 ноября загорелась квартира на проспекте Строителей. Пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м.

«Из горящей квартиры спасены три несовершеннолетних мальчика двенадцати, четырех и полутора лет. Все дети с признаками отравления продуктами горения госпитализированы ДРКБ», — передает ведомство.

По предварительным данным министерства, пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем.

Напомним, что в результате пожара в Ханты-Мансийском автономном округе четыре семьи — 8 взрослых и 8 детей — лишились жилья. Огонь охватил частично расселенный двухэтажный деревянный дом в поселке Октябрьском. Перед этим из здания успели эвакуировать 21 человека, включая 10 детей.