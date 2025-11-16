В Улан-Удэ возник пожар в многоэтажке, трое детей отравились угарным газом

Напомним, что в результате пожара в Ханты-Мансийском автономном округе четыре семьи — 8 взрослых и 8 детей — лишились жилья. Огонь охватил частично расселенный двухэтажный деревянный дом в поселке Октябрьском. Перед этим из здания успели эвакуировать 21 человека, включая 10 детей.