В Улан-Удэ возник пожар в многоэтажке, трое детей отравились угарным газом

В Улан-Удэ трое детей попали в больницу с отравлением угарным газом из-за пожара в многоквартирном доме. Об этом информирует региональное МЧС.
Как сообщает ведомство, в ночь на 16 ноября загорелась квартира на проспекте Строителей. Пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м.
«Из горящей квартиры спасены три несовершеннолетних мальчика двенадцати, четырех и полутора лет. Все дети с признаками отравления продуктами горения госпитализированы ДРКБ», — передает ведомство.
По предварительным данным министерства, пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем.
