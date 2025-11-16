Власти Венесуэлы сообщили об обрушении трёх опор ЛЭП из-за саботажа

Узнать больше по теме

Биография Николаса Мадуро

Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.