Власти Венесуэлы сообщили об обрушении трёх опор ЛЭП из-за саботажа

Лица, совершившие саботаж, хотели дестабилизировать работу энергосистемы на востоке Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Три опоры линии электропередачи обрушились в венесуэльском штате Ансоатеги в результате саботажа, сообщило министерство энергетики Венесуэлы.

Атака была совершена в муниципалитете Хуан Антонио Сотильо. Целью нападения стала дестабилизация работы энергосистемы на востоке республики. По данным ведомства, восстановление опор уже началось.

Ремонтные бригады приступили к работам на участке инфраструктуры в районе Серро Видоньо, где проходит указанная ЛЭП. Отмечается, что восстановление энергоснабжения будет проводиться постепенно.

Число жителей, которые остались без света из-за саботажа, не уточняется.

Напомним, в январе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что силовики задержали двоих граждан США, в том числе высокопоставленного сотрудника ФБР. По его словам, указанные лица собирались осуществить диверсии на венесуэльской территории.

