В ходе протеста «Поколения Z» пострадали 100 полицейских в Мексике

В числе недавних преступных деяний — убийство известного мэра Карлоса Мансо, которое произошло в штате Мичоакан. В память о погибшем политике участники акции надели соломенные шляпы, которые являются символом его движения. На церемонию прощания прибыли люди из различных регионов страны. В свою очередь Шейнбаум заявила, что правые партии пытаются проникнуть в молодежное движение. Она также отметила, что для повышения активности избирателей применялись боты в социальных сетях. При этом уровень поддержки президента Мексики сохраняется на высоком уровне, несмотря на ряд резонансных убийств, передает 360.ru.