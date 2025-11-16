В Аргентине россиянка задержала преступника, сбив его с мотоцикла

33-летняя девушка спокойно ехала на своём велосипеде по району Палермо в Буэнос-Айресе, когда к ней подъехали двое воров на мотоцикле и попытались вырвать телефон из рук. Россиянка не растерялась и тут же схватила 26-летнего преступника за ногу мёртвой хваткой.