В Иркутской области загорелись два мебельных цеха

Пожар охватил два цеха по производству диванов в Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщило региональное управление МЧС России.
Его площадь достигла 1,2 тыс. кв. м.
«Погибших и пострадавших нет», — подчеркнуло областное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
Также уточняется, что для тушения привлекли 25 человек и 9 единиц спецтехники. Возгорание удалось локализовать.
