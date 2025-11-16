Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области загорелись два мебельных цеха

В Усолье-Сибирском пожарным удалось локализовать возгорание, начавшееся в производственных цехах.

Источник: Аргументы и факты

Пожар охватил два цеха по производству диванов в Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщило региональное управление МЧС России.

Его площадь достигла 1,2 тыс. кв. м.

«Погибших и пострадавших нет», — подчеркнуло областное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

Также уточняется, что для тушения привлекли 25 человек и 9 единиц спецтехники. Возгорание удалось локализовать.

Напомним, 15 ноября в городе Ершов Саратовской области произошёл в частном доме. В результате случившегося погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Ещё один человек выжил.