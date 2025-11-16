Глава СКР Бастрыкин затребовал повторный доклад об отравлении омских школьников

В ходе проверки, проведенной прокуратурой совместно с Управлением Роспотребнадзора по Омской области, были выявлены нарушения как в технологическом процессе приготовления пищи, так и в деятельности поставщика продуктов —ООО «Прогресс питания». В итоге в региональном следкоме завели сразу несколько уголовных дел: по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.