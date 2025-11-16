Глава СКР Бастрыкин затребовал повторный доклад об отравлении омских школьников

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал от омских следователей повторный доклад по делу об отравлении омских школьников. Инцидент случился в апреле нынешнего года.
Напомним, после обеда в школьных столовых признаки пищевого отравления появились у учеников и сотрудников школ № 90 и № 8. За медицинской помощью, по данным СУ СКР по Омской области обратились 45 человек, из них 30 — несовершеннолетних.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой совместно с Управлением Роспотребнадзора по Омской области, были выявлены нарушения как в технологическом процессе приготовления пищи, так и в деятельности поставщика продуктов —ООО «Прогресс питания». В итоге в региональном следкоме завели сразу несколько уголовных дел: по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Ранее Александр Бастрыкин уже интересовался этим делом, однако до настоящего времени к ответственности никто не привлечен. Глава ведомства затребовал у руководителя СУ СКР по Омской области Виталия Батищева доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.