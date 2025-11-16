Трое детей госпитализированы после пожара в Улан-Удэ

Ранее в Железногорске Курской области обнаружили тела четырёх молодых людей — двоих парней и двух девушек возрастом от 22 до 27 лет. По предварительным данным, компания отравилась угарным газом в гараже. Трагедия произошла на территории местного ГСК. Точные обстоятельства гибели молодых людей пока проверяют эксперты и оперативные службы, которые продолжают работать на месте. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем и выразил соболезнования семьям погибших.