1,8 млн рублей отдал студент из Хабаровска мошенникам, поверив «проректору»

В Хабаровске 21-летний студент лишился 1,8 млн рублей после общения с мошенником, представившимся проректором вуза. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
По данным надзорного ведомства, молодому человеку поступило сообщение в мессенджере от лица, использовавшего имя одного из руководителей университета. Ему сообщили о якобы проводимой проверке и предложили установить приложение для «видеоконференций» по присланной ссылке. Студент выполнил указание и вскоре получил звонок от злоумышленника, который заявил, что парень стал пособником мошенничества.
Под давлением угроз о возможной уголовной ответственности собеседник убедил юношу открыть банковский счет и перевести 270 тысяч рублей «для проверки». После этого злоумышленник потребовал оформить кредит, заявив, что первоначальной суммы недостаточно.
Студент взял заем в другом банке на 1,8 млн рублей и отправил деньги на счета, которые ему продиктовали. Все действия он выполнял, показывая экран телефона мошеннику. Когда аферист перестал выходить на связь, молодой человек понял, что его обманули, и обратился за помощью в правоохранительные органы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Надзорные органы устанавливают обстоятельства преступления и причастных лиц.