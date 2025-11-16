1,8 млн рублей отдал студент из Хабаровска мошенникам, поверив «проректору»

По данным надзорного ведомства, молодому человеку поступило сообщение в мессенджере от лица, использовавшего имя одного из руководителей университета. Ему сообщили о якобы проводимой проверке и предложили установить приложение для «видеоконференций» по присланной ссылке. Студент выполнил указание и вскоре получил звонок от злоумышленника, который заявил, что парень стал пособником мошенничества.