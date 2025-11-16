Ричмонд
Более 100 полицейских пострадали в столкновениях с молодежью в Мехико

60 правоохранителей получили легкие травмы и были обработаны на месте, еще 40 человек доставлены в медицинские учреждения.

Источник: Аргументы и факты

В результате столкновений на молодежном антиправительственном марше в центре Мехико пострадали более 100 сотрудников полиции. Об этом сообщил министр общественной безопасности мексиканской столицы Пабло Васкес Камачо на пресс-конференции.

По его словам, 60 правоохранителей получили легкие травмы и были обработаны на месте, еще 40 человек доставлены в медицинские учреждения. У 36 из них зафиксированы ушибы, порезы и незначительные повреждения, четверо нуждаются в специализированной помощи, но их жизни ничего не угрожает.

По словам министра, в течение нескольких часов акция проходила мирно, однако затем группа людей в масках перешла к насильственным действиям. Агрессивно настроенные демонстранты напали на полицейских, нанося им удары и бросая взрывные устройства, а также отбирая щиты и средства связи. Сотрудникам правопорядка удалось оттеснить нападавших и изъять у них опасные предметы, включая камни, палки и элементы городской инфраструктуры.

Ранее в Кении десятки людей пострадали в давке на церемонии прощания с Одингой.