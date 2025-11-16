Россиянка задержала грабителя в Аргентине и помогла накрыть банду похитителей телефонов. Видео

Случай попал на камеры видеонаблюдения в районе Палермо в Буэнос-Айресе. На кадрах видно, как 33-летняя россиянка спокойно передвигалась на велосипеде, когда двое злоумышленников на мотоцикле попытались отобрать у нее телефон. Однако женщина оперативно отреагировала на угрозу. Она крепко схватила за ногу 26-летнего преступника. В результате похититель упал с мотоцикла. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции. Второй преступник сумел скрыться, но благодаря записям с камер видеонаблюдения его и остальных соучастников банды удалось отследить и задержать.