В Улан-Удэ после пожара в доме трое детей попали в больницу

Трое детей пострадали в результате пожара, который произошёл в жилом доме в Улан-Удэ, сообщило Главное управление МЧС России по Бурятии.
«Из горящей квартиры спасены три несовершеннолетних мальчика двенадцати, четырех и полутора лет», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального подраздления ведомства.
Все они были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу с признаками отравления продуктами горения. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Его удалось ликвидировать.
Для борьбы с огнём привлекались 26 специалистов и 8 единиц техники. По предварительной информации, возгорание было вызвано неосторожным обращением с огнём.
Напомним, 11 ноября произошёл пожар в многоквартирном доме в посёлке Краснобродском Кемеровской области. В результате инцидента погибли двое детей в возрасте трёх и четырёх лет. У них были признаки отравления угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).