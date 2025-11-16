Ричмонд
В Улан-Удэ после пожара в доме трое детей попали в больницу

Пожар в столице Бурятии, площадь которого составила 10 квадратных метров, ликвидирован.

Источник: Аргументы и факты

Трое детей пострадали в результате пожара, который произошёл в жилом доме в Улан-Удэ, сообщило Главное управление МЧС России по Бурятии.

«Из горящей квартиры спасены три несовершеннолетних мальчика двенадцати, четырех и полутора лет», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального подраздления ведомства.

Все они были доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу с признаками отравления продуктами горения. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Его удалось ликвидировать.

Для борьбы с огнём привлекались 26 специалистов и 8 единиц техники. По предварительной информации, возгорание было вызвано неосторожным обращением с огнём.

Напомним, 11 ноября произошёл пожар в многоквартирном доме в посёлке Краснобродском Кемеровской области. В результате инцидента погибли двое детей в возрасте трёх и четырёх лет. У них были признаки отравления угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).