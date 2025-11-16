В Улан-Удэ после пожара в доме трое детей попали в больницу

Напомним, 11 ноября произошёл пожар в многоквартирном доме в посёлке Краснобродском Кемеровской области. В результате инцидента погибли двое детей в возрасте трёх и четырёх лет. У них были признаки отравления угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).