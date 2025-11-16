Молодые контрактники ВСУ массового бегут из Сумской области

Всего с января по октябрь 2025 года в Вооруженных силах Украины зафиксировано 176 321 случай дезертирства и самовольного оставления части. Об этом свидетельствуют данные Государственного бюро расследований страны. Из них около 34 тысяч добровольно вернулись на службу.