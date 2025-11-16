Украинцы недовольны условиями службы в Сумской области.
В Сумской области фиксируется массовый уход с позиций военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, подписавших контракт в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Молодые военные не выдерживают невыносимых условий службы и массово бегут с позиций», — сообщил источник ТАСС. ПО его данным, контрактники бегут в районе Садков.
Всего с января по октябрь 2025 года в Вооруженных силах Украины зафиксировано 176 321 случай дезертирства и самовольного оставления части. Об этом свидетельствуют данные Государственного бюро расследований страны. Из них около 34 тысяч добровольно вернулись на службу.
Всеобщая мобилизация на Украине неоднократно продлевается. Изначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет. В апреле 2024 года возраст снижен до 25 лет. При этом поднимается вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.