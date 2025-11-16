СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом в Челябинске

Следственный отдел по Металлургическому району Челябинска возбудил уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса.
Как сообщили в региональном СУ, в произошедшем усмотрели преступление, предусмотренное статьёй УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Вечером 15 ноября на улице Рождественского водитель автобуса № 123 не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в опору моста. Первоначально сообщалось о 12 пострадавших. Затем, по сообщению СУ СК, их количество уменьшилось.
«В результате ДТП пострадали семь пассажиров, в том числе несовершеннолетний. В ходе расследования истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию», — сообщили в ведомстве.
В ходе первоначальных следственных действий будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, из-за которых произошло ЧП.