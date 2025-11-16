СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом в Челябинске

«В результате ДТП пострадали семь пассажиров, в том числе несовершеннолетний. В ходе расследования истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию», — сообщили в ведомстве.