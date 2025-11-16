Силы ПВО за ночь сбили 57 вражеских БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 23 дрона уничтожили над Самарской областью, еще 17 — над Волгоградской областью, по пять — над Саратовской и Ростовской областями.
Кроме того, по три беспилотника сбили над Курской и Воронежской областями, один — над территорией Брянской области, добавили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке украинских дронов, три человека пострадали, имеются значительные повреждения.
Ранее стало известно, что украинская армия при помощи БПЛА ударила по городу. Обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажного дома, произошел пожар.