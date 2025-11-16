Российские танкисты продолжают успешно уничтожать опорные пункты и живую силу ВСУ в районе села Димитров на красноармейском направлении в рамках СВО, сообщает Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, экипажи танков 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии продолжают эффективно выполнять задачи по нейтрализации укреплений и личного состава противника в этом районе.
Командир танка рассказал, что их работа заключается в точечном уничтожении зданий, занятых противником.
«Когда наша пехота или разведчики находят цели, они передают нам координаты, и мы выполняем задачу», — отметил он.
Основной сложностью, по словам командира, является необходимость выполнения задачи с максимальной точностью, чтобы не подвергать опасности своих бойцов.
Ранее экипаж российского танка Т-72 при огневой поддержке штурмового подразделения уничтожил до отделения украинских военнослужащих и опорный пункт ВСУ.