Экс-полковник МВД Захарченко, осужденный за взятки, станет сушильщиком в тюрьме

Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко осваивает новую профессию в ИК-49 — он активно участвует в жизни исправительного учреждения. Его слова в четверг, 13 ноября, передал адвокат Алексей Разгонов.
— Сосредоточен на получении востребованных профессий — в настоящий момент осваиваю специальность оператора сушильной установки. Моя жизнь в учреждении не ограничивается основными обязанностями, — отметил заключенный.
По его словам, с сокамерниками у него сложились нормальные отношения, так как Захарченко — «сторонник здорового общения».
— Если же и возникали какие-либо сложности или предвзятость, то их источником была не среда осужденных, — цитирует его газета «Известия».
До этого ФСИН России сообщала, что обладает информацией об угрозе жизни экс-полковника МВД в российской колонии, в которую предложили перевести его родные.
30 ноября 2023 года Никулинский суд Москвы по иску прокуратуры изъял у близких Захарченко в доход государства более 50 миллионов рублей.
Чем «прославился» бывший борец с коррупцией и что он успел нажить за годы работы — в материале «Вечерней Москвы».