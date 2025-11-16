Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у берегов Камчатки

За последние сутки у побережья Камчатки было зафиксировано восемь афтершоков, магнитуда которых достигала 5,0. Один из толчков был ощутимым. Учёные отмечают рост вулканической активности на полуострове после сильного землетрясения 30 июля. Мониторинг продолжается. Зафиксирован пепловый выброс из вулкана Крашенинникова. При этом в близлежащих населённых пунктах выпадения пепла не отмечено.