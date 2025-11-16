Ричмонд
Пары газа вспыхнули в свердловском селе, пострадали три человека

В селе Нижняя Синячиха на улице Устье в транспортном металлическом контейнере воспламенились пары газа. В результате пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС Свердловской области.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

«В результате пожара пострадали три человека, госпитализированы в медицинское учреждение. С огнем справились за 8 минут 3 пожарных и 1 единица техники», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее жена и дочь свердловского спасателя погибли в страшном пожаре. Сам мужчина получил ожоги 50−60% поверхности тела. Родственники предполагают, что к трагедии могла привести утечка газа из баллона, который хранился в доме. Подробнее о трагедии — в материале URA.RU.