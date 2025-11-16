Пары газа вспыхнули в свердловском селе, пострадали три человека

Ранее жена и дочь свердловского спасателя погибли в страшном пожаре. Сам мужчина получил ожоги 50−60% поверхности тела. Родственники предполагают, что к трагедии могла привести утечка газа из баллона, который хранился в доме. Подробнее о трагедии — в материале URA.RU.