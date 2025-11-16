Ричмонд
Более 50 украинских БПЛА атаковали российские территории

За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 57 БПЛА, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов ВСУ сбито в небе над Самарской областью.

За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 57 БПЛА, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября до 7:00 16 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Больше всего беспилотников уничтожено в небе над Самарской областью — 23. Над Волгоградской областью ликвидировано 17 БПЛА, по пять над Саратовской и Ростовской, по три беспилотника сбито в Курском и Воронежском регионах. Один дрон ВСУ уничтожен над территорией Брянской области.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ ночью атаковали Волгоградскую область. Ранения получили три человека. Также пострадали многоквартирные жилые дома. В одном из поврежденных зданий начался пожар. Местные власти организовали для жильцов два пункта временного размещения. Они развернуты на базе школы № 51 и лицея № 7.

