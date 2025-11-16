Ричмонд
В Белгородской области запустили радиооповещение об атаках БПЛА

Оповещение о налётах БПЛА теперь транслируется через радиостанции «Мир Белогорья» и «Радио Z».

Источник: Аргументы и факты

В Грайворонском округе Белгородской области жители будут получать информацию о возможных атаках беспилотников на частотах двух радиостанций. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, оповещение о налётах БПЛА запущено через радиостанции «Мир Белогорья» и «Радио Z». Он отметил, что специалисты и местные жители восстановили оборудование, повреждённое вражескими атаками.

«Мы понимаем, что данная информация о приближении БПЛА спасает жизни, это было крайне необходимо сделать. Поэтому хочется, конечно, чтобы эта работа уже осталась в прошлом, но на сегодняшний день она максимально актуальна в приграничье. Спасибо всем, кто спасает жизни. Будем стараться ещё предпринимать как можно больше усилий для того, чтобы защитить жителей нашей области», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 ноября российские системы противовоздушной обороны отбили очередную масштабную атаку беспилотников в регионах РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше