В Белгородской области запустили радиооповещение об атаках БПЛА

В Грайворонском округе Белгородской области жители будут получать информацию о возможных атаках беспилотников на частотах двух радиостанций. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, оповещение о налётах БПЛА запущено через радиостанции «Мир Белогорья» и «Радио Z». Он отметил, что специалисты и местные жители восстановили оборудование, повреждённое вражескими атаками.
«Мы понимаем, что данная информация о приближении БПЛА спасает жизни, это было крайне необходимо сделать. Поэтому хочется, конечно, чтобы эта работа уже осталась в прошлом, но на сегодняшний день она максимально актуальна в приграничье. Спасибо всем, кто спасает жизни. Будем стараться ещё предпринимать как можно больше усилий для того, чтобы защитить жителей нашей области», — написал Гладков.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 ноября российские системы противовоздушной обороны отбили очередную масштабную атаку беспилотников в регионах РФ.