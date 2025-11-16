В Белгородской области запустили радиооповещение об атаках БПЛА

«Мы понимаем, что данная информация о приближении БПЛА спасает жизни, это было крайне необходимо сделать. Поэтому хочется, конечно, чтобы эта работа уже осталась в прошлом, но на сегодняшний день она максимально актуальна в приграничье. Спасибо всем, кто спасает жизни. Будем стараться ещё предпринимать как можно больше усилий для того, чтобы защитить жителей нашей области», — написал Гладков.