«Все еще не пришла в себя»: продавец супермаркета попала в больницу после нападения покупателя

— 7 ноября в одном из магазинов, расположенном по адресу рабочий поселок Маркова в микрорайоне Березовый, дом 169, в вечернее время произошел словесный конфликт между неизвестной женщиной и продавцом торговой точки. В ходе инцидента покупатель накинулась на сотрудника магазина и уронила ее на пол, после чего скрылась в неизвестном направлении, — рассказывают о случившемся в полиции.