«Все еще не пришла в себя»: продавец супермаркета попала в больницу после нападения покупателя

Женщина набросилась на продавца супермаркета в Иркутском районе. Подозреваемая попала на кадры камеры видеонаблюдения. Ее разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом КП-Иркутск сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
— 7 ноября в одном из магазинов, расположенном по адресу рабочий поселок Маркова в микрорайоне Березовый, дом 169, в вечернее время произошел словесный конфликт между неизвестной женщиной и продавцом торговой точки. В ходе инцидента покупатель накинулась на сотрудника магазина и уронила ее на пол, после чего скрылась в неизвестном направлении, — рассказывают о случившемся в полиции.
Потерпевшая находится в больнице. Как стало известно КП-Иркутск, женщина все еще не пришла в себя. Ее обидчица после случившегося быстро покинула магазин и ушла в неизвестном направлении.
Сотрудники уголовного розыска призывают нападавшую самостоятельно явиться в отдел полиции № 10 для дачи показаний.
Подозреваемая выглядит на 25−30 лет, рост около 160−165 см, была одета в длинный зимний пуховик черного цвета и белую вязаную шапку. Вместе с ней был мужчина: на вид 32 года, рост около 160 см, коротко стриженный, был одет в длинный пуховик и синие джинсы.