В полиции сообщили об опасности сканирования QR-кодов

Мошенники создают поддельные коды, чтобы перенаправить на фишинговые сайты или получить доступ к личным данным.

Источник: Аргументы и факты

В главке МВД Челябинской области сообщили об опасности сканирования QR-кодов.

Мошенники стали распространять поддельные коды, чтобы перенаправить на фишинговые сайты, заразить устройство вирусом или получить доступ к личным данным. Особенно должны настораживать такие коды, размещенные в общественных местах поверх других объявлений. Как правило, они сопровождаются броским слоганом с предложением крупной скидки, участием в уникальной акции, вступлением в домовой чат, либо призывом о помощи.

НИЦ Мониторинга и профилактики не рекомендует сканировать такие QR-коды, а тем более вводить личные данные после перехода по такой ссылке — сайт может оказаться поддельным, а персональные данные могу украсть.

Так, по QR-коду на банкомате мошенники обокрали жительницу Озерска на 590 тысяч рублей.