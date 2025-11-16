В полиции сообщили об опасности сканирования QR-кодов

Мошенники стали распространять поддельные коды, чтобы перенаправить на фишинговые сайты, заразить устройство вирусом или получить доступ к личным данным. Особенно должны настораживать такие коды, размещенные в общественных местах поверх других объявлений. Как правило, они сопровождаются броским слоганом с предложением крупной скидки, участием в уникальной акции, вступлением в домовой чат, либо призывом о помощи.