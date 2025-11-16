В полиции сообщили об опасности сканирования QR-кодов

В главке МВД Челябинской области сообщили об опасности сканирования QR-кодов.
Мошенники стали распространять поддельные коды, чтобы перенаправить на фишинговые сайты, заразить устройство вирусом или получить доступ к личным данным. Особенно должны настораживать такие коды, размещенные в общественных местах поверх других объявлений. Как правило, они сопровождаются броским слоганом с предложением крупной скидки, участием в уникальной акции, вступлением в домовой чат, либо призывом о помощи.
НИЦ Мониторинга и профилактики не рекомендует сканировать такие QR-коды, а тем более вводить личные данные после перехода по такой ссылке — сайт может оказаться поддельным, а персональные данные могу украсть.
Так, по QR-коду на банкомате мошенники обокрали жительницу Озерска на 590 тысяч рублей.