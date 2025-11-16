В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь

Монастырь Шаолинь был основан в горах Суншань провинции Хэнань буддийскими монахами в 495 году. В 620 году монастырь получил право содержать собственное войско из монахов, что постепенно превратило обитель в центр боевых искусств Китая. Уже бывшего настоятеля колыбели боевых искусств КНР Ши Юнсиня многие осуждали за коммерциализацию монастыря — в нем снимаются фильмы и телешоу, по стране открываются филиалы, а сама обитель из обычного в своем устройстве монастыря фактически превратилась в успешно действующую бизнес-компанию.