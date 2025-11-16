Аэропорты Самары, Пензы и Саратова возобновили работу после введения ограничений

Аэропорты в Самаре, Пензе и Саратове снова начали принимать и отправлять рейсы. Ограничения на работу были сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Как известно, ограничения на полеты в Самаре, Пензе и Саратове вводились еще в субботу, 15 ноября. Меры предпринимались для обеспечения безопасности пассажиров и самих судов. Однако теперь ситуация стабилизировалась. Поэтому ограничения сняты.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул Кореняко.
Напомним, недавно с ограничениями на полеты также столкнулись аэропорты Уфы, Оренбурга, Волгограда и Казани. Они также не принимали и не отправляли рейсы. Однако сейчас ограничения в воздушных гаванях уже сняты.