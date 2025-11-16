Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Самары, Пензы и Саратова возобновили работу после введения ограничений

Ограничения в аэропортах Самары, Пензы и Саратова вводились 15 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорты в Самаре, Пензе и Саратове снова начали принимать и отправлять рейсы. Ограничения на работу были сняты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Как известно, ограничения на полеты в Самаре, Пензе и Саратове вводились еще в субботу, 15 ноября. Меры предпринимались для обеспечения безопасности пассажиров и самих судов. Однако теперь ситуация стабилизировалась. Поэтому ограничения сняты.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул Кореняко.

Напомним, недавно с ограничениями на полеты также столкнулись аэропорты Уфы, Оренбурга, Волгограда и Казани. Они также не принимали и не отправляли рейсы. Однако сейчас ограничения в воздушных гаванях уже сняты.