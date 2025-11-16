Четверо детей и один взрослый пострадали при пожаре в тюменском селе

Огонь повредил дом на площади 56 кв. м.
Ночью 16 ноября в селе Мизоново Ишимского муниципального округа (Тюменская область) произошел пожар в частном жилом доме. По информации МЧС России по Тюменской области, в результате происшествия пострадали пять человек, четверо из них — дети.
«В результате происшествия пострадали пять человек, из них четыре ребенка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Огонь повредил дом на площади 56 квадратных метров.
На место происшествия были направлены восемь сотрудников МЧС и три единицы техники. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
