В Аргентине сняли на видео, как россиянка задержала грабителя на мотоцикле

В Буэнос-Айресе туристка из России в одиночку задержала грабителя на мотоцикле, который попытался вырвать у неё телефон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 33-летняя туристка ехала на велосипеде по району Палермо и остановилась перед пешеходным переходом. К ней подъехали двое мужчин на мотоцикле и один из них попытался украсть телефон, но девушка не растерялась и схватила его за ногу. В результате грабитель упал с мотоцикла.
После этого девушка продолжила его удерживать до приезда полиции. Второй преступник сбежал с места происшествия. Позже его и подельников удалось задержать благодаря записям с камер наблюдения.
