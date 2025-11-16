В Аргентине сняли на видео, как россиянка задержала грабителя на мотоцикле

Отмечается, что 33-летняя туристка ехала на велосипеде по району Палермо и остановилась перед пешеходным переходом. К ней подъехали двое мужчин на мотоцикле и один из них попытался украсть телефон, но девушка не растерялась и схватила его за ногу. В результате грабитель упал с мотоцикла.