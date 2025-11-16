Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аргентине сняли на видео, как россиянка задержала грабителя на мотоцикле

Девушка схватила грабителя за ногу и начала его бить.

Источник: Аргументы и факты

В Буэнос-Айресе туристка из России в одиночку задержала грабителя на мотоцикле, который попытался вырвать у неё телефон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 33-летняя туристка ехала на велосипеде по району Палермо и остановилась перед пешеходным переходом. К ней подъехали двое мужчин на мотоцикле и один из них попытался украсть телефон, но девушка не растерялась и схватила его за ногу. В результате грабитель упал с мотоцикла.

После этого девушка продолжила его удерживать до приезда полиции. Второй преступник сбежал с места происшествия. Позже его и подельников удалось задержать благодаря записям с камер наблюдения.

Актриса Нана из группы After School остановила грабителя, который проник в её дом в Южной Корее 15 ноября.