На Южном Урале детсад выплатит почти 300 тысяч воспитаннику за тяжелую травму бедра

Сообщается, что 5-летний ребенок во время игры упал и получил перелом бедренной кости.

В Троицке (Челябинская область) суд взыскал моральный вред в пользу ребенка, получившего травму в детском саду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлено, что в июне 2025 года 5-летний ребенок, находясь на прогулочном участке детского сада под присмотром воспитателя, во время игры упал и получил перелом бедренной кости.

«Указанные повреждения соответствуют медицинским критериям тяжкого вреда здоровью. По результатам проверки прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда», — рассказали в прокуратуре региона.

Троицкий городской суд взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 280 тыс. рублей.