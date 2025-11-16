На Южном Урале детсад выплатит почти 300 тысяч воспитаннику за тяжелую травму бедра

В Троицке (Челябинская область) суд взыскал моральный вред в пользу ребенка, получившего травму в детском саду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Установлено, что в июне 2025 года 5-летний ребенок, находясь на прогулочном участке детского сада под присмотром воспитателя, во время игры упал и получил перелом бедренной кости.
«Указанные повреждения соответствуют медицинским критериям тяжкого вреда здоровью. По результатам проверки прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда», — рассказали в прокуратуре региона.
Троицкий городской суд взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 280 тыс. рублей.