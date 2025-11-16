Челябинского бизнесмена будут судить за паленый алкоголь на 1,2 млн

В Чесменском районе (Челябинская область) под суд пойдет предприниматель, обвиняемый в незаконном обороте алкогольной продукции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Выявленный оперативниками группы экономической безопасности Чесменской полиции криминальный предприниматель привлекается к ответственности следователями ОМВД.
Полицейские установили, что ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина использовал автомобиль Volkswagen, принадлежащий его знакомому, для перевозки крупной партии немаркированного алкоголя. Водитель транспортного средства не был осведомлен о противоправном характере груза.
«При обыске автомобиля стражи порядка изъяли 3,8 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции на общую сумму более 1,2 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД региона.
Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.