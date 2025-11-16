Челябинского бизнесмена будут судить за паленый алкоголь на 1,2 млн

Полицейские установили, что ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина использовал автомобиль Volkswagen, принадлежащий его знакомому, для перевозки крупной партии немаркированного алкоголя. Водитель транспортного средства не был осведомлен о противоправном характере груза.