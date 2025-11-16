В Иркутской области женщина напала на продавца после словесного конфликта

На видео, опубликованном полицией в социальных сетях, видно, как женщина нападает на продавца и валит ее на пол. После падения пострадавшая остается лежать, а ее коллега склоняется над ней и достает телефон, чтобы вызвать скорую помощь. Нападавшая, увидев это, разворачивается и покидает магазин.