В Иркутской области женщина напала на продавца после словесного конфликта

В поселке Маркова Иркутской области в магазине микрорайона Березовый произошел конфликт между продавцом и неизвестной женщиной. По данным ГУМВД, в результате нападения продавец получила травмы и была госпитализирована, а нападавшая объявлена в розыск.
На видео, опубликованном полицией в социальных сетях, видно, как женщина нападает на продавца и валит ее на пол. После падения пострадавшая остается лежать, а ее коллега склоняется над ней и достает телефон, чтобы вызвать скорую помощь. Нападавшая, увидев это, разворачивается и покидает магазин.
В настоящее время пострадавшая находится в медицинском учреждении. Полиция начала расследование и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленница пока не найдена.
