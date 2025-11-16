Ричмонд
В Иркутской области женщина напала на продавца после словесного конфликта

Покупатель накинулась на сотрудника магазина и повалила на пол, после чего скрылась.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Маркова Иркутской области в магазине микрорайона Березовый произошел конфликт между продавцом и неизвестной женщиной. По данным ГУМВД, в результате нападения продавец получила травмы и была госпитализирована, а нападавшая объявлена в розыск.

На видео, опубликованном полицией в социальных сетях, видно, как женщина нападает на продавца и валит ее на пол. После падения пострадавшая остается лежать, а ее коллега склоняется над ней и достает телефон, чтобы вызвать скорую помощь. Нападавшая, увидев это, разворачивается и покидает магазин.

В настоящее время пострадавшая находится в медицинском учреждении. Полиция начала расследование и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленница пока не найдена.

Ранее в Шелеховском районе Иркутской области группа школьников напала на 13-летнюю девочку.