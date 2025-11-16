Красноярцы, где загрызли ребёнка, требуют решить проблему с собаками

Напомним, погибший ребенок ушел из дома утром, чтобы присоединиться к пастуху для выпаса скота, но так и не дошел до места назначения. Его тело с многочисленными укушенными ранами нашли автомобилисты в поле неподалеку от СНТ «Теремок». Хоронили мальчика, который любил животных, в закрытом гробу.