Красноярцы, где загрызли ребёнка, требуют решить проблему с собаками

Жители деревни Кузнецово, где месяц назад бродячие собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика, требуют властей решить вопрос. С момента трагедии ничего не изменилось.
«Мы продолжаем фиксировать наличие бродячих собак на улицах наших населённых пунктов. Стаи совершают нападения на наше домохозяйство, рвут мелких домашних животных. Мы просим, требуем убрать безвозвратно бродячих, одичавших собак», — говорят жители на видео, выложенном в местном ТГ-канале.
А жительница д. Лукино рассказала, что отловщики отказываются забирать собак женского пола, а отлавливают только кобелей. В результате щенков становится больше. Жители договорились собрать подписи за безвозвратный отлов собак без владельцев и введение экстраординарнорной ситуации.
Напомним, погибший ребенок ушел из дома утром, чтобы присоединиться к пастуху для выпаса скота, но так и не дошел до места назначения. Его тело с многочисленными укушенными ранами нашли автомобилисты в поле неподалеку от СНТ «Теремок». Хоронили мальчика, который любил животных, в закрытом гробу.
Тут krsk.aif.ru вспомнила все резонансные случаи нападения одичалых хищников, и тех, кто понес за это ответственность.