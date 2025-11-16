МАК объяснил, из-за чего под Омском жестко приземлился и перевернулся самолет

МАК завершил расследование авиаинцидента, случившегося 5 июля в Азовском районе Омской области. Вынужденную жесткую посадку в тот день во время частного полета совершил легкомоторный самолет Cessna 182.
Во время посадки самолет преревернулся, травмы получил 51-летний пилот. Как говорится в отчете МАК, ЧП произошло вследствие самопроизвольного отключения двигателя, наиболее вероятной причиной которого стало обледенение карбюратора.
На наличие льда в карбюраторе указывала нестабильная работа двигателя во время захода на посадку. Однако пилот не оценил этих признаков и не активировал обогрев двигателя. Мотор в итоге остановился, и судно совершило жесткую посадку с переворачиванием.
В итоговой резолюции МАК рекомендовал разработчикам инструкций по эксплуатации воздушных судов учитывать информацию из технической документации самолетов — в руководстве по эксплуатации Cessna 182 указания на необходимость включения обогрева карбюратора перед посадкой отсутствовали.