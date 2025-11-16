В Москве иностранца осудили за попытку контрабанды краснокнижных соколов

В ФСБ РФ ранее сообщили, что в декабре 2022 года следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранца и трех россиян, причастных к попытке контрабандой переправить краснокнижных соколов-кречетов на Ближний Восток. По решению суда иностранца поместили под стражу. Незаконно пойманных кречетов изъяли и после осмотра выпустили в естественную среду обитания. О дальнейшей судьбе россиян, участвовавших в браконьерской схеме, не сообщалось.