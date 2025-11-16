В ДТП в Белгородской области погибли два человека

«По предварительным данным, при встречном разъезде водители не справились с управлением. В результате оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся. Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия. Предварительно, еще шесть пассажиров автобуса для обследования доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД по Белгородской области.