В ДТП в Белгородской области погибли два человека

БЕЛГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Два человека погибли и шесть пострадали утром в воскресенье в результате столкновения микроавтобуса, перевозившего рабочих, и грузовика в Красногвардейском районе Белгородской области, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Источник: © РИА Новости

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около 07 часов 15 минут (мск) на 153-м километре федеральной автодороги «Белгород — М4 “Дон”, недалеко от села Малобыково Красногвардейского района. Там столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который вез рабочих, и груженный зерном грузовой автомобиль DAF.

«По предварительным данным, при встречном разъезде водители не справились с управлением. В результате оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся. Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия. Предварительно, еще шесть пассажиров автобуса для обследования доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале УМВД по Белгородской области.

Отмечается, что в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции и все экстренные службы. Автоинспекторы регулируют движение и обеспечивают безопасный объезд участка.