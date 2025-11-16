В Петербурге в результате прорыва трубы с горячей водой пострадал пожарный

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел прорыв трубы с горячей водой, передает Telegram-канал «78».
На месте работали специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и сотрудники МЧС, обеспечившие организацию оцепления.
Во время выполнения работ один из пожарных провалился в коллектор с кипятком. Мужчина получил многочисленные ожоги и в тяжелом состоянии был госпитализирован.
Восстановительные работы на поврежденном трубопроводе продолжаются.
Ранее сообщалось, что пожарный пострадал при тушении пожара в здании на востоке Москвы.