В Петербурге в результате прорыва трубы с горячей водой пострадал пожарный

Во время выполнения работ один из пожарных провалился в коллектор с кипятком.

Источник: Аргументы и факты

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел прорыв трубы с горячей водой, передает Telegram-канал «78».

На месте работали специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и сотрудники МЧС, обеспечившие организацию оцепления.

Во время выполнения работ один из пожарных провалился в коллектор с кипятком. Мужчина получил многочисленные ожоги и в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Восстановительные работы на поврежденном трубопроводе продолжаются.

Ранее сообщалось, что пожарный пострадал при тушении пожара в здании на востоке Москвы.