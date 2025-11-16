Автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Белгород — М4 “Дон”, есть жертвы

В результате аварии оба транспорта съехали с дороги: автобус врезался в деревья, а грузовик опрокинулся. Водитель автобуса и один из его пассажиров скончались на месте от полученных травм. Предварительно, еще шестеро пассажиров автобуса доставлены в больницу для обследования. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.