Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Белгород — М4 “Дон”, есть жертвы

Сегодня утром на трассе «Белгород — М4 “Дон”» в Красногвардейском районе произошло крупное ДТП: столкнулись автобус с рабочими и грузовик с зерном. Есть погибшие.

Источник: Life.ru

Автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Белгород — М4 “Дон”, есть жертвы. Видео © Госавтоинспекция Белгородской области.

Столкнулись пассажирский микроавтобус «Мерседес Бенц Спринтер», в котором ехали рабочие, и грузовик «ДАФ», груженный зерном. По предварительной информации, водители не справились с управлением при встречном разъезде.

В результате аварии оба транспорта съехали с дороги: автобус врезался в деревья, а грузовик опрокинулся. Водитель автобуса и один из его пассажиров скончались на месте от полученных травм. Предварительно, еще шестеро пассажиров автобуса доставлены в больницу для обследования. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что в Прикамье произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Семь человек погибли, двенадцать получили ранения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.