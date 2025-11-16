Задержки и отмены рейсов в России 16 ноября: онлайн-табло

На рынке авиаперевозок в России в настоящий момент сохраняется нестабильная ситуация. По данным на 16 ноября 2025 года, продолжается корректировка расписания рейсов — как внутренних, так и международных, что выражается в переносах и изменениях графика полетов. Эксперты советуют пассажирам сохранять спокойствие и систематически уточнять актуальное расписание полетов. Подробнее — в материале URA.RU.