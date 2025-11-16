Пермяк проснулся рядом с трупом собутыльника и получил 9 лет за пьяную драку

«Кунгурский городской суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, избившему до смерти своего собутыльника. Как установило следствие, в ночь на 25 июля 2025 года в одной из деревень Кунгурского округа мужчины распивали спиртное. Ночью между ними произошел конфликт, когда потерпевший потребовал налить ему еще алкоголя. Находясь в сильном опьянении, подсудимый нанес собутыльнику множественные удары руками и ногами по голове и телу, после чего лег спать. Утром он обнаружил, что потерпевший мертв, и вызвал скорую помощь», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».