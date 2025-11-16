Ричмонд
Гусев: в Воронежской области обломки БПЛА повредили объекты инфраструктуры

Также губернатор уточнил, что в одном районе при падении подавленного БПЛА повреждены фасад частного дома и забор.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили и уничтожили шесть беспилотников в воздушном пространстве Воронежской области. Об этом глава региона Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В одном из районов области обломки уничтоженного дрона повредили фасад частного дома и его ограждение.

Гусев также уточнил, что в другом районе фрагменты БПЛА упали на инфраструктурный объект, после чего возникло возгорание. Пожар оперативно ликвидировали.

Ранее в Минобороны России информировали, что в ночное время над российскими регионами были сбиты 57 украинских беспилотных аппаратов.

