Гусев: в Воронежской области обломки БПЛА повредили объекты инфраструктуры

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили и уничтожили шесть беспилотников в воздушном пространстве Воронежской области. Об этом глава региона Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В одном из районов области обломки уничтоженного дрона повредили фасад частного дома и его ограждение.
Гусев также уточнил, что в другом районе фрагменты БПЛА упали на инфраструктурный объект, после чего возникло возгорание. Пожар оперативно ликвидировали.
Ранее в Минобороны России информировали, что в ночное время над российскими регионами были сбиты 57 украинских беспилотных аппаратов.