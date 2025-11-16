Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Белгородской области

Ранее KP.RU сообщал, что в Махачкале произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате которого пострадал один человек. В МВД Дагестана уточнили, что Toyota Land Cruiser Prado столкнулась с выезжавшей задним ходом с парковки KIA Rio. От удара обе машины отбросило на пять припаркованных вдоль дороги автомобилей.