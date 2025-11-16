Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Белгородской области

В Белгородской области произошло серьёзное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения два человека погибли на месте, еще шестеро получили различные травмы и были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.
«Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия. Предварительно, еще шесть пассажиров автобуса для обследования доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что утром 16 ноября на трассе «Белгород — М4 “Дон”, в районе села Малобыково Красногвардейского района, при встречном разъезде водители “Мерседес Бенц Спринтер” и грузового “ДАФ” потеряли контроль над транспортом. В результате автобус врезался в деревья, а грузовик опрокинулся.
