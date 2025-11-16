Ричмонд
Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Белгородской области

В аварии с автобусом и грузовиком в Белгородской области пострадали шесть человек.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области произошло серьёзное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения два человека погибли на месте, еще шестеро получили различные травмы и были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

«Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия. Предварительно, еще шесть пассажиров автобуса для обследования доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что утром 16 ноября на трассе «Белгород — М4 “Дон”, в районе села Малобыково Красногвардейского района, при встречном разъезде водители “Мерседес Бенц Спринтер” и грузового “ДАФ” потеряли контроль над транспортом. В результате автобус врезался в деревья, а грузовик опрокинулся.

Ранее KP.RU сообщал, что в Махачкале произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате которого пострадал один человек. В МВД Дагестана уточнили, что Toyota Land Cruiser Prado столкнулась с выезжавшей задним ходом с парковки KIA Rio. От удара обе машины отбросило на пять припаркованных вдоль дороги автомобилей.