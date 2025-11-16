Ричмонд
Два человека погибли при ДТП с автобуса с рабочими и грузовика с зерном в Белгородской области

В Белгородской области произошла смертельная авария. При столкновении микроавтобуса и грузовика с зерном погибли два человека. Об этом сообщило управление МВД по региону.

Микроавтобус столкнулся с грузовиком, перевозившим зерно (архивное фото).

ДТП случилось в 7:15 по московскому времени на 153-м километре автомобильной дороги «Белгород — М4 “Дон”», недалеко от населенного пункта Малобыково Красногвардейского района. Микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter, перевозивший рабочих столкнулся с грузовым автомобилем DAF, перевозившем зерно.

«При встречном разъезде водители не справились с управлением. Оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся. Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия», — сказано в сообщении УМВД по Белгородской области в telegram-канале.

Согласно предварительной информации, шесть пассажиров автобуса были направлены в медучреждение для проведения обследования. В настоящее время на месте аварии находятся сотрудники полиции и представители экстренных служб, выясняя все обстоятельства ДТП. Работники Госавтоинспекции осуществляют регулирование движения и организуют безопасный объезд места инцидента.