Два человека погибли при ДТП с автобуса с рабочими и грузовика с зерном в Белгородской области

«При встречном разъезде водители не справились с управлением. Оба транспортных средства съехали с дороги, после чего автобус наехал на деревья, а грузовой автомобиль опрокинулся. Водитель и один из пассажиров автобуса от полученных травм скончались на месте происшествия», — сказано в сообщении УМВД по Белгородской области в telegram-канале.