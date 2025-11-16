Ричмонд
В Магадане 13-летняя девочка отбилась от напавшего на неё мужчины

Девочка закричала и нападавший скрылся.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина напал на 13-летнюю школьницу в подъезде дома на улице Набережной реки Магаданки 12 ноября в Магадане. Он попытался напасть на девочку, но она закричала, спугнув его.

После того как мать школьницы обратилась в полицию, сотрудники по камерам видеонаблюдения смогли найти подозреваемого и задержать его.

Им оказался 27-летний местный житель. Мужчина доставлен в отделение для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что в Буэнос-Айресе туристка из России самостоятельно задержала грабителя на мотоцикле, который попытался украсть у неё телефон.