В Магадане 13-летняя девочка отбилась от напавшего на неё мужчины

Мужчина напал на 13-летнюю школьницу в подъезде дома на улице Набережной реки Магаданки 12 ноября в Магадане. Он попытался напасть на девочку, но она закричала, спугнув его.
После того как мать школьницы обратилась в полицию, сотрудники по камерам видеонаблюдения смогли найти подозреваемого и задержать его.
Им оказался 27-летний местный житель. Мужчина доставлен в отделение для дальнейших разбирательств.
