Бастрыкин заинтресовался екатеринбуржцем, избившем свою дочь на улице

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил главе свердловского ведомства представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту истязания ребенка своим отцом.
Ранее в сети были опубликованы кадры, на которых житель Екатеринбурга избивает на улице, возле подъезда многоэтажки, свою дочь. Известно, что инцидент случился 14 ноября. На кадрах видно, как мужчина схватил ребенка за шею, затем повалил на землю и ударил по голове.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.