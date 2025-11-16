Бастрыкин заинтресовался екатеринбуржцем, избившем свою дочь на улице

Ранее в сети были опубликованы кадры, на которых житель Екатеринбурга избивает на улице, возле подъезда многоэтажки, свою дочь. Известно, что инцидент случился 14 ноября. На кадрах видно, как мужчина схватил ребенка за шею, затем повалил на землю и ударил по голове.