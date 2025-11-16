В Самарской области столкнулись четыре автомобиля

«Мужчина, управляя автомобилем LADA Kalina, двигался по 2 км автодороги “Левашовка-Тайдаково”. В пути следования допустил выезд на встречную полосу дороги, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Mitsubishi, а также автомашиной Dongfeng и предназначенным для перевозки опасных грузов автомобилем “КамАЗ” в составе полуприцепа», — сказано в сообщении.