В Самарской области столкнулись четыре автомобиля

В Самарской области произошло ДТП с участием двух легковушек и двух большегрузов.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

15 ноября в Самарской области столкнулись четыре автомобиля: две легковушки и два большегруза. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина, управляя автомобилем LADA Kalina, двигался по 2 км автодороги “Левашовка-Тайдаково”. В пути следования допустил выезд на встречную полосу дороги, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Mitsubishi, а также автомашиной Dongfeng и предназначенным для перевозки опасных грузов автомобилем “КамАЗ” в составе полуприцепа», — сказано в сообщении.

Водитель и двое пассажиров LADA Kalina госпитализированы. Разлива ГСМ с транспортного средства «КамАЗ» не зафиксировано. В данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.