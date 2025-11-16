Смертельное утро: автобус с рабочими разорвало о деревья под Белгородом

Два человека погибли и еще шесть пострадали сегодня утром в Белгородской области в результате страшного ДТП с участием автобуса, перевозившего рабочих, и груженого зерном грузовика. О трагедии сообщили в УМВД РФ по региону.
Авария произошла около 07:15 на 153-м километре федеральной трассы «Белгород — М4 “Дон” в районе села Малобыково. По предварительным данным ведомства, при встречном разъезде водители автобуса “Мерседес Бенц Спринтер” и грузовика “ДАФ” не справились с управлением.
В результате обе машины вылетели с дороги. Автобус на полном ходу врезался в деревья, а фура опрокинулась. Как уточнили в Госавтоинспекции Белгородской области, водитель и один из пассажиров микроавтобуса от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще шесть пассажиров доставлены в больницу для обследования.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники полиции и экстренные службы. Автоинспекторы организовали безопасный объезд участка, устанавливаются все обстоятельства и причины смертельной аварии.