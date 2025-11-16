Смертельное утро: автобус с рабочими разорвало о деревья под Белгородом

В результате обе машины вылетели с дороги. Автобус на полном ходу врезался в деревья, а фура опрокинулась. Как уточнили в Госавтоинспекции Белгородской области, водитель и один из пассажиров микроавтобуса от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще шесть пассажиров доставлены в больницу для обследования.