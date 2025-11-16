Ричмонд
Пешехода сбили на «зебре» в Дзержинске: пострадавший в больнице

В Дзержинске Нижегородской области пешеход оказался в больнице после наезда автомобиля на регулируемом пешеходном переходе.

Источник: Госавтоинспекция Нижегородской области

Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 15 ноября около 18:25 у дома № 50 на улице Чапаева.

По предварительной информации, водитель 2000 года рождения за рулем «Опеля» выполнял левый поворот на разрешающий сигнал светофора. В этот момент по пешеходному переходу дорогу также пересекал мужчина 1965 года рождения. Он двигался по «зебре» на зеленый свет. В результате столкновения пешеход получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что иномарка сбила подростка на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.