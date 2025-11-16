Пешехода сбили на «зебре» в Дзержинске: пострадавший в больнице

По предварительной информации, водитель 2000 года рождения за рулем «Опеля» выполнял левый поворот на разрешающий сигнал светофора. В этот момент по пешеходному переходу дорогу также пересекал мужчина 1965 года рождения. Он двигался по «зебре» на зеленый свет. В результате столкновения пешеход получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в городскую больницу для оказания медицинской помощи.