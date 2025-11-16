Ричмонд
Под Веткой два человека погибли в жутком ДТП, где автомобиль разорвало на части

Смертельное ДТП случилось под Веткой, автомобиль разорвало на части.

Источник: Комсомольская правда

Под Веткой два человека погибли в жутком ДТП, где автомобиль разорвало на части. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«ДТП на Гомельщине: двое погибших», — сказано в сообщении.

Согласно предварительным данным, 16 ноября примерно в 02.30 в агрогородке Неглюбка Ветковского района 18-летний бесправник, находившийся за рулем автомобиля Opel, не справился с управлением, выехал на обочину, врезался в дерево.

«От удара автомобиль разорвало на части», — сообщили в пресс-службе МВД.

Смертельное ДТП случилось под Веткой, автомобиль разорвало на части. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

В ведомстве добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 18-летний пассажир авто погибли, они не были пристегнуты ремнями безопасности.

«Известно, что накануне молодые люди употребляли алкоголь», — привели подробности в МВД.

Ранее мы писали, что сразу девять авто попали в аварию на проспекте Независимости в Минске из-за белой BMW: «Машина едва не влетела в подземный переход».

