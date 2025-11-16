Ричмонд
В Березниках во время снегопада произошло массовое отключение электричества

Сообщают также об отключении света в Соликамске.

Источник: Аргументы и факты

По информации телеграм-канала «Слуховой анализатор», с отключением электроэнергии столкнулись жители нескольких районов Березников. Без света остались населенные пункты Новожилово, Николаев Посад, Чкалово, Нартовка, Зырянка и Пыскор.

По предварительной информации, причиной неполадок стал сильный снегопад, который привёл к обледенению проводов. Стихия бушует продолжительное время. Горожане публикуют фото с наклонившейся опорой ЛЭП и проводами, покрытыми слоем льда.

В то же время, телеграм-канал «ЧП-Соликамск» сообщает, что электричество пропало в центре Соликамска.